25 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಧನುಷ್, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ‘ತುಳ್ಳುವದೋ ಇಳಮೈ’ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಿನಗಳ ಹಳೆಯ ನೆನಪೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ..
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೂಟುಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ, ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಆ ನಟ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ನೆನಪೊಂದು ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ನಟ ಮತ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಧನುಷ್.
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಮಾನ, ಟೀಕೆ ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಧನುಷ್, ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ತಮಿಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಡಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಧನುಷ್, ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಧನುಷ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಧನುಷ್ ನಟಿಸಿದ್ದ ಹಲವು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆಲುಗಿಗೆ ಡಬ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ‘ಸಾರ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಧನುಷ್ಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಬಳಿಕ ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಕುಬೇರ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಂಜಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
25 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣ.. ಇದೀಗ ಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ವೆಲ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಧನುಷ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಧನುಷ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅನುಭವಗಳು, ಗೆಲುವುಗಳು ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಧನುಷ್, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ನೆನಪನ್ನೂ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಬೂಟುಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಧನುಷ್!
ಧನುಷ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ‘ತುಳ್ಳುವದೋ ಇಳಮೈ’ (Thulluvadho Ilamai) ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ವೆಲ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾ. ಐಸರಿ ಕೆ. ಗಣೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬೂಟುಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯುವ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು ಎಂದು ಧನುಷ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಎದುರಾದ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಧನುಷ್ ಇದೀಗ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೂಟುಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಹುಡುಗನೇ ಇಂದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ವಿಶೇಷತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಆ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಧನುಷ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.