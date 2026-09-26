ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೂಲ್, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇರೋ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ 30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ
ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಅವರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮನೆ ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲ. ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹಸಿರು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆರೆತಿದೆ.
ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಬೃಹತ್ ಬಂಗಲೆ
ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಅವರ ಮನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನಗರದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 25,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಗಲೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹30 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಈ ಮನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮಾಡರ್ನ್ ಅರಮನೆ
ಈ ಮನೆಯ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹೊರನೋಟ, ಗ್ಲಾಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿನ ಸುಂದರವಾದ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಜಾಗಗಳು ರೆಸಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಸಿಟ್-ಔಟ್ ಏರಿಯಾ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗಮ
ಈ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಸನಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪು ಬಣ್ಣದ ನೆಲಹಾಸು ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಗೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಫೇವರಿಟ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ
ಈ ಮನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದು. ಭವ್ಯವಾದ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಶ್ಯಾಂಡಲಿಯರ್, ಊಟದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ತನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಉಪಾಸನಾ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಗ
ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾಗವಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಈ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಮನೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟಚ್ ನೀಡಿದೆ.
ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಸುಂದರವಾದ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಗಗಳು ಈ ಬಂಗಲೆಗೆ ಕೇವಲ ಸಿಟಿ ಮನೆಯ ಬದಲು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡ ಮನೆ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಅವರ ಮನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬರೀ ಶೋಕಿಗಾಗಿ ಮಾಡದೆ, ಹಸಿರು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಪಾಸನಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕಿನ ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
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