Salman Khan: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬೆಡ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೆವ್ವ ಇತ್ತಾ? ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಹಾರರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' ಶೋನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಕೂಡ ಈ ಸತ್ಯ ಕೇಳಿ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ! ಆ ರಾತ್ರಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಬಾಂದ್ರಾ ನಿವಾಸವಾದ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್'ನ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಬೆಡ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೊಂದು (ದೆವ್ವ/ಆತ್ಮ) ನೆಲೆಸಿತ್ತು ಎಂಬ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' (ಸೀಸನ್ 9) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಘಟನೆ ನೆನೆದ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್
1998ರ 'ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮನೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ 'ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ' ಚಿತ್ರದ 'ಅಮನ್ ಮೆಹ್ರಾ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಟರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಇದೇ ಪುಟ್ಟ ಬೆಡ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಎರಡನೇ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ದೇಶದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ರೂಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಂಚ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಬೋರ್ಡ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ (ಸಲೀಂ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾ ಖಾನ್, ಅರ್ಬಾಜ್, ಸೊಹೈಲ್) ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಕೋಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ತಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕರಣ್ ಹೇಳಿದರು.
ತಾನಾಗಿಯೇ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು
ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಮಾತು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಲ್ಲು, ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 'ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿ'ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. "ಯಾರೋ ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆ ರೂಂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಾನೆಂದಿಗೂ ಒಂಟಿ ಎನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಸದಾ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸದ್ದುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಲ್ಮಾನ್.
ತಾನಾಗಿಯೇ ಆನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಲೈಟ್ಸ್ & ಮ್ಯೂಸಿಕ್
ವಾಶ್ರೂಂಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ (ಕಬೋರ್ಡ್) ಬಾಗಿಲುಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಲೈಟ್ಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಆನ್-ಆಫ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತಿತ್ತು!
ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲವೇಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್?
"ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೆವ್ವನಾ?" ಎಂದು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, "ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇತಾತ್ಮವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಜೀವಂತ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ನನಗೇನೂ ಭಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನನಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ಎಂದೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾರರ್ ಅನುಭವ ಕೇಳಿ ಸ್ವತಃ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ಭಾಯ್ಜಾನ್: "ದೆವ್ವ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಹೆದರದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಲ್ಮಾನ್" ಎಂದು ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೀವೂ ನೋಡಬಹುದು.