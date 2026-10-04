‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್-ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’..
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿಯರ ಪೈಕಿ 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಯಶ್ ನಟನೆಯ ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಬಳಿಕ ತಮಿಳಿನ ‘ಕೋಬ್ರಾ’, ತೆಲುಗಿನ ‘ಹಿಟ್ 3’ ಮತ್ತು ‘ತೆಲುಸು ಕದಾ’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್-ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ, ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಿರೂಪಕಿ ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಟಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
‘ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ...
‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭಾವನೆ ನನಗೆ ಕೊನೆಯ ಆದ್ಯತೆ. ವೇತನವೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಷರತ್ತು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು 30ರಿಂದ 40 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಹೀರೋ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನೂ ನೋಡಲ್ಲ!’
ತಾವು ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಭಾವನೆಗಿಂತ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಜೊತೆ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು, ಪಾತ್ರದ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಇದು ಸುವರ್ಣ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸಂಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಥೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಹೀರೋ ಚಿಕ್ಕವರೋ ದೊಡ್ಡವರೋ, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಾನು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿದರೂ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಅವರನ್ನು 'ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ'ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆ. ಅದು ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಕಥೆಯಾಗಿರಲಿ, ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಯಬಹುದು. ‘ಮಲ್ಲಿ’, ‘ನುವ್ವು ನಾಕು ನಾಚಾವ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ‘ನಾರಾಯಣಮ್ಮ’ ಹಾಡು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಹಾರಿಕಾ ಅಂಡ್ ಹಾಸಿನೀ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದೂ ಶ್ರೀನಿಧಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೂ ಉತ್ತರ!
ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ, ನಿಜ ಜೀವನದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯೂ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ನಂತರವೇ ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಅವರು ನಗುತ್ತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’
‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಾರಾ ರೋಹಿತ್, ನಿವೇದಾ ಪೆತುರಾಜ್, ಉವೀನಾ, ರಾಜ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ರಾವ್ ರಮೇಶ್, ಸತ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ, ಉದಯವೀರ್ ಸಂಧು, ವೆನ್ನೆಲಾ ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ರಘು ಬಾಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರಿಕಾ ಅಂಡ್ ಹಾಸಿನೀ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥಮನ್ ಸಂಗೀತ, ರವಿ ಕೆ. ಚಂದ್ರನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ನೂಲಿ ಸಂಕಲನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.