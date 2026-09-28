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- ನೈಜ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ! ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ?
ನೈಜ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ! ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ?
ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದೀಗ ತೆಲುಗಿನ ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಚೆಲುವೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಬಳಿಕ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಬಳಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು!
ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಯಶ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕೂಡ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಬಳಿಕ ಅವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಬಂದ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಈಗ ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು!
ಸದ್ಯ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗಿನ ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಟ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀನಿಧಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪಾತ್ರವೇನು?
‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥಾಹಂದರದ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ನೈಜ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂಡಿದೆ.
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ನಿರ್ದೇಶನ.. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ!
‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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