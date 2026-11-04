ತೆಲುಗು, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮದುವೆ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್: ಕೀರ್ತಿ, ರಾಧಿಕಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ವೈರಲ್
ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ವಯಸ್ಸಿನವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು, ವಯಸ್ಸಾದವರ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಅಕ್ಕ' ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್, ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಮಾಸ್ ಲುಕ್
ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ಗಳನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಅಕ್ಕ' (Akka) ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅಕ್ಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಪಾತ್ರ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೀರೀಸ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಂಕಲ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು: ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ
'ಅಕ್ಕ' ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೇಳೆ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಹಿಂದಿ ಮೀಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಹೀರೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಪನ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರವಾಯಿತು. ಅದೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವ" ಎಂದು ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ನಗುತ್ತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮದುವೆ: ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್
ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಮಾತಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂಕಲ್ಗಳನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ರಾಧಿಕಾ ಮಾತನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆಯನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ರಕ್ತಚರಿತ್ರ' ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ 'ಲೆಜೆಂಡ್' ಮತ್ತು 'ಲಯನ್' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಯೇ ರಾಧಿಕಾ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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