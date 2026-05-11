ನಟ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿನಯದ 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್‌ರೂಂ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 14ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ನಟ ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ, ಸೂರ್ಯನ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪಾತ್ರದ ಝಲಕ್ ಅನ್ನು ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಎಮೋಷನ್ ಜೊತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ

ಟ್ರೇಲರ್ ಶುರುವಾಗುವುದೇ ಒಂದು ಭಾವುಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ. ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಅವರಿಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಮುಂದಾಗುವ ವಕೀಲೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆರ್‌ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಬಾಲಾಜಿ ಪಾತ್ರ ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಪಾತ್ರದ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭೀತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್‌ರೂಂನಲ್ಲೂ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್‌ನ ತುಂಬಾ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದು, "ಪ್ರೀತಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವಕೀಲೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು.

ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಗಳಾದ ಅನ್ಬರಿವ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿದ್ದವು. 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆರ್‌ಜೆಬಿ ಅವರೇ ಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಇಂದ್ರನ್ಸ್, ನ್ಯಾಟಿ, ಸ್ವಾಸಿಕಾ, ಶಿವದಾ, ಅನಘಾ ಮಾಯಾ ರವಿ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 14 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.