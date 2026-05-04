ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವಮಾನಿಸಿತಾ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರತಂಡ? ಥಗ್ ಲೈಫ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ!
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ತ್ರಿಶಾ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ
ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ/ನಟ ಆರ್ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ತ್ರಿಶಾ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದವು
ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ತ್ರಿಶಾಗೂ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೂ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೇ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದವು. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನವೇ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ
ಕೊನೆಗೂ ತ್ರಿಶಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. 'ನೀವು ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ?' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನವೇ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತ್ರಿಶಾರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ವೈರಲ್
ಈ ನಡುವೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ತ್ರಿಶಾಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಆಗ ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು 'ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾನು ಮರೆತಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಶಾ, 'ನಾನೂ ಮರೆತಿದ್ದೆ... ಈಗಲಾದರೂ ನೆನಪು ಮಾಡಿದರಲ್ಲ' ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉತ್ತರ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
