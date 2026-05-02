ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಝಲಕ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ 'ಪ್ರೀತಿ' ಎಂಬ ವಕೀಲೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಜೆಬಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಕೀಲೆ 'ಪ್ರೀತಿ'ಯಾಗಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್
ನಟ ಸೂರ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರತಂಡವು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ಝಲಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡ್ರೀಮ್ ವಾರಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಪಾತ್ರದ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ವಕೀಲೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಲಿಯೋ' ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಈ ನಟಿಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೀತಿ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.
'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರು
ಆರ್ಜೆಬಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದ್ರನ್ಸ್, ನ್ಯಾಟಿ, ಸ್ವಾಸಿಕಾ, ಶಿವದ, ಅನಘಾ ಮಾಯಾ ರವಿ, ಸುಪ್ರೀತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಅಭಯಂಕರ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವತಾರ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಟೀಸರ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಖ್ಯಾತ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ಬರಿವ್ ಈ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಯಕ ಬೀದಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತನಾಗಿದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಗೆಲ್ಲುವ ಕಲೆಯನ್ನೂ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನಾಗಿಯೂ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ, ಸಿನಿಮಾವು ಭರ್ಜರಿ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ, ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಪೆಪ್ಪಿ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 14 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ತ್ರಿಶಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಟನೆಯ 'ಥಗ್ ಲೈಫ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು.