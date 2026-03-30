ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಕೇಷನ್‌ನ ಒಂದು ಝಲಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಮಕ್ಕಳಾದ ತೈಮೂರ್ ಮತ್ತು ಜೆಹ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹಿಮಭರಿತ ಪ್ರವಾಸದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್: ಹಿಮ, ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ!

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಮದ ಆಟ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳ ಸವಿ. ಹೀಗೆ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್‌ನ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಮಕ್ಕಳಾದ ತೈಮೂರ್ ಮತ್ತು ಜೆಹ್ ಜೊತೆಗಿನ ವೆಕೇಷನ್‌ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅವರು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕರೀನಾ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಹಿಮಭರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ತೈಮೂರ್ ಮತ್ತು ಜೆಹ್ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕರೀನಾ ತಮಾಷೆಯ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಕೂಡ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆ ಕರೀನಾ, "ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ, ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗೀತು," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಕರೀನಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಗಳು, ಬಗೆಬಗೆಯ ತಿಂಡಿಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾವು ಓದಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೂ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ರಜಾದಿನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಸದ್ಯ ಮೇಘನಾ ಗುಲ್ಜಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಾಯ್ರಾ' ಎಂಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರೀನಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2024ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಕ್ರ್ಯೂ' ಎಂಬ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಟಬು ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ದಿ ಬಕಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್ ಮರ್ಡರ್ಸ್' ಎಂಬ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಖತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಜ್ಯುವೆಲ್ ಥೀಫ್: ದಿ ಹೀಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಮುಂದೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಹೈವಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.