ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾ ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧದ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಕಥೆ. ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುವ ತಿರುವುಗಳು ಕಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ? ಶಿವಣ್ಣನ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ, ಹಿರಿಯ ನಟರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ತಿರುವೇನು? ತಿಳಿಯಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಮರ್ಶೆ ಓದಿ.
ಶಿವಣ್ಣನ ‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ? ಕಾನೂನು ತಪ್ಪಿದಾಗ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಹೊಸ ಹಾದಿ: ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕ್ರೈಂ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ (ವಿಜಿ) ಪಾತ್ರವಿದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವಿನ ಬಳಿಕ ಕಾನೂನಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ ಕಥೆ!
ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕೊಲೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಥೆ ಹಲವು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಉಗ್ರ ದಾಳಿಯ ಘಟನೆಯು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದುರಂತದ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹೋರಾಡುವ ನಾಯಕ, ನಂತರ ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾನೂನಿನ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಬರುವ ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಥೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಅದನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ಶಿವಣ್ಣ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಮೂವರು ಹಿರಿಯ ನಟರು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಬರುವ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಥೆಗೆ ಲವಲವಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವ ಎನರ್ಜಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ಭಾಗಗಳು ಕಥೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೇಗ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಯೋಗೇಶ್ ಕೂಡ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ರನ್ಟೈಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ
ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇಗ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 2 ಗಂಟೆ 38 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಕೆಲವೆಡೆ ಭಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ವೇಷಭೂಷಣ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನೂ ಕಥೆಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೇಗಿದೆ ‘ಬೇಲ್’? ‘
ಬೇಲ್’ ಗಂಭೀರ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಿಂತ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಿವಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಟೈಟ್ ಕ್ರೈಂ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಥ್ರಿಲ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತ ಕಥಾಹಂದರ ಕೊಂಚ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಬಹುದು.