ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮಾತುಗಳೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ' ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ' ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಮೋದಿ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದೇ ಈ ಟೈಟಲ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಂತೆ. ನರ್ಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕಂಗನಾ, ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನೋಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಮೋದಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್

ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮಾತುಗಳೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ' ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ 'ದಿವ್ಯಾಂಗರು' ಅಂತ, ವಿಧವೆಯರಿಗಾಗಿ ಇದ್ದ ಯೋಜನೆಗೆ 'ಕಲ್ಯಾಣಿ' ಅಂತ, ಕೈಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 'ವಿಶ್ವಕರ್ಮ' ಅಂತ ಹೆಸರಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ' ಅಂತ ಕರೆದರು. ಈ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆವು," ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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"ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಜೂನ್ 9 ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಕಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೀರೋನೇ. ಹಾಗೆಯೇ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಕಂಗನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತೆರೆಮರೆಯ ಹೀರೋಗಳ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಟ್ರೇಲರ್

ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅಭಿನಯದ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್, ನಿಜ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಒಂದು ಮನಕಲಕುವ ಕಥೆಯ ಝಲಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ದಾಳಿಯ ನಡುವೆ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅಸಾಧಾರಣ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳುವ ಹೀರೋಗಳ ಬದಲು, ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಕರಾದ ನರ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಿಜ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಟ್ರೇಲರ್, ಅವರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವವನ್ನು ಯಾರೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರ

ಡಾ. ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಗಡಾ (ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್) ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರಮಹಂಸ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಯೂನೊಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರಾಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಸಹಯೋಗ ನೀಡಿವೆ. 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ' ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 12, 2026 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.