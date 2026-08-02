ಅಂದು ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬರೆದ ಆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಇಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಏಟು ತಿಂದಿದ್ದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಇಂದು ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಪೂಜಿಸುವ 'ಸೀತಾಮಾತೆ' ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
Sai Pallavi Love Letter Case Controversy is to know here: ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ (Sai Pallavi) ಬರೆದಿದ್ದ ಆ 'ಲವ್ ಲೆಟರ್' ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಂದು ಮನೆಮಂದಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಗೂಸಾ!
ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೂ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ್ದೇ ಮಾತು. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ (Ramayana) ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 'ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ' ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಅವರ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ 'ಸೀತೆ'ಯ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ 'ಪ್ರೇಮ ಪುರಾಣ' ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅದೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಕಾ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಕಥೆ!
7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಪ್ರೇಮ!
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಸಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ನಟನೆ. ಆದರೆ ಈಕೆಯೂ ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ರೆಡ್-ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರಂತೆ! ಈ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರೇ ಈ ಹಿಂದೆ 'ವಿರಾಟ ಪರ್ವಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
"ನಾನು ಆಗ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮುಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆ ಪತ್ರ ತಲುಪಬೇಕಾದವರ ಕೈ ಸೇರುವ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಕೈ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿತು! ಅಂದು ಆ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಂದ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಏಟು ತಿಂದಿದ್ದೆ" ಎಂದು ನಗುತ್ತಲೇ ಹಳೆಯ ನೆನಪನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, 'ವಿರಾಟ ಪರ್ವಂ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಗೂಸಾ ತಿಂದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಕತಾಳೀಯ!
ರಾಮಾಯಣದ ಆರ್ಭಟ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ:
ಈಗ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದಾದ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎರಡು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೀಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ-ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಲಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾರು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಯಶ್ ರಾವಣನ ಅಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮಂಡೋದರಿ ರಹಸ್ಯ:
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಶಾಂತತೆಗಿಂತ ರಾವಣನ ರೌದ್ರಾವತಾರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ರಾವಣನ ಪತ್ನಿ ಮಂಡೋದರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಂದು ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಇಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಏಟು ತಿಂದಿದ್ದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಇಂದು ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಪೂಜಿಸುವ 'ಸೀತಾಮಾತೆ'ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಈ ಹಳೆಯ 'ಲವ್ ಲೆಟರ್' ಕಥೆ ಈಗ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರಂಗು ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು!