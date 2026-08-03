ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ವಿಕಾಶ್ ಉತ್ತಯ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ನಿಶಾ ರವಿಕೃಷ್ಣನ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ವಿಕಾಶ್ ಉತ್ತಯ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಿಶಾ, ತಮ್ಮ ‘ಅಣ್ಣಯ್ಯ’ ಸೀರಿಯಲ್ ಸಹ ನಟನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ನನ್ನ ಸಹನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ... ನನ್ನ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾ ನಿಶಾ.
ಜೀವನ ಏನೇ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೂ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ.
ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಮನಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯ ಫೇವರಿಟ್ ಜೋಡಿಯ ಮುದ್ದಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೀಲ್ ಜೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಯಲ್ ಜೋಡಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
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