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- ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು: 25kg ತೂಕ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ರಾಮಾಚಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಾಲೀಮಠ
ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು: 25kg ತೂಕ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ರಾಮಾಚಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಾಲೀಮಠ
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಾಲೀಮಠ ಅವರು ಇದೀಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ.
90 ಕೆಜಿ ಇದ್ದ ತೂಕವನ್ನು ಇದೀಗ 65 ಕೆಜಿಗೆ
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಾಲೀಮಠ ಅವರು ಇದೀಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ, ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ’, ‘ರಾಮಾಚಾರಿ’, ‘ಸೇವಂತಿ’, ‘ಸರಯೂ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಾಲೀಮಠ, ಸದ್ಯ ನಟನೆಯಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 90 ಕೆಜಿ ಇದ್ದ ತೂಕವನ್ನು ಇದೀಗ 65 ಕೆಜಿಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ನಟಿ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಾಲೀಮಠ ಮತ್ತು ನಟ ವಿನಯ್ ದಂಪತಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಾದರು. ಮುದ್ದಾದ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ವೈಡೂರ್ಯ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ಬಳಿಕ ಬಾಣಂತನದ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಇದೀಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
90 ಕೆಜಿಯಿಂದ 65 ಕೆಜಿಗೆ
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಾಲೀಮಠ ಅವರ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಇದೀಗ ಅನೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 90 ಕೆಜಿ ಇದ್ದ ತೂಕ ಇದೀಗ 65 ಕೆಜಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕಿಂಗ್; ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?
ತಮ್ಮ ಡಯೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಹಿಂದೆ ಚಪಾತಿ, ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ನಂತಹ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಪನೀರ್, ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳಿನ ಪಲ್ಯ, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಪನೀರ್, ಮಶ್ರೂಮ್, ಸೂಪ್, ಇಡ್ಲಿ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಬಾದಾಮಿ, ಚಪಾತಿ, ಸವತೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸೊಪ್ಪು, ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು
ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಮನೆಯ ಊಟವನ್ನೇ ತಿಂದು ಸಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಟಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯೆಟ್ಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮನೆಯ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಯೆಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕೌಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ತಮಗೆ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜರ್ನಿ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವಜ್ರ-ವೈಡೂರ್ಯಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ವಿನಯ್ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ವೈಡೂರ್ಯ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು.
ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಯಿತು
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ವಿನಯ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ‘ಮಹಾಸತಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರಾದ ಈ ಜೋಡಿ, ಕುಟುಂಬದವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು 2022ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಾಲೀಮಠ ಅವರು ‘ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ’, ‘ರಾಮಾಚಾರಿ’, ‘ಸೇವಂತಿ’, ‘ಸರಯೂ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಅವರ ಪತಿ ವಿನಯ್ ಕೂಡ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನಟನೆಯಿಂದ ಕೊಂಚ ದೂರ ಉಳಿದು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ 90 ಕೆಜಿಯಿಂದ 65 ಕೆಜಿಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜರ್ನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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