ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ 'ಸಿಮ್ರನ್' ಪಾತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ Gen Z ಯುವಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿ 'ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ' (DDLJ) ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. 1995ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ರನ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
ಆಗಿನ ಸಿಮ್ರನ್ vs ಈಗಿನ ಕಾಲ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್, ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿಮ್ರನ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ರನ್ ಥರದ ಹುಡುಗಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಯುವಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಜೋಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇವತ್ತಿನ 18 ಅಥವಾ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಂದ 'ಅನುಮತಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ', ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. "'ಅಪ್ಪಾ, ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು' ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಈಗಿನವರ ಧೋರಣೆ ಇದೆ," ಎಂದು ಕಾಜೋಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಮ್ರನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೂ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Gen Zಗೆ ಕಾಜೋಲ್ ಸಂದೇಶ
ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಂತರದ ನಡುವೆಯೂ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಜೋಲ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅರಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯ. "ದಿನದ ಕೊನೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವೇ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಮುಖ್ಯ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, Gen Z ಯುವಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಏನನ್ನು ಕಲಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಕಾಜೋಲ್ ನಗುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ," ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕಾಜೋಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ 'ಮಾ' ಮತ್ತು 'ಸರ್ಜಮೀನ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಶೋ ಸಹ-ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.