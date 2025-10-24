ಶೋಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ಗೆ ಒಂದು ಕೌತುಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು: "ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದ್ರೋಹಕ್ಕಿಂತ ದೈಹಿಕ ದ್ರೋಹವೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ?" ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ "ದೈಹಿಕ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ!" ಎಂದು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯರಾದ ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. "ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದ್ರೋಹಕ್ಕಿಂತ ದೈಹಿಕ ದ್ರೋಹ ಕಡಿಮೆಯೇ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವೇ ಈ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಏನಿದು ಹೊಸ ಸತ್ಯ?
ಆದರೆ, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದೈಹಿಕ ದ್ರೋಹವು "ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ" ಅಥವಾ "ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಕಾರಣವಲ್ಲ." ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರು "ರಾತ್ ಗಯಿ, ಬಾತ್ ಗಯಿ" (ಏನಾಯಿತೋ ಅದು ಆಗಿಹೋಯಿತು, ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ) ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಇಂಚು ಕೂಡ ಕದಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರು ತೀವ್ರ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: "ದೈಹಿಕ ಮೋಸವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಗ್ರಹ!"
ವೈರಲ್ ಆದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕಾಜೋಲ್, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಅವರ ದೈಹಿಕ ದ್ರೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಲಗಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ? ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ! ಅದು ಕ್ಷಮೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಗ್ರಹ. ನೀವು ಮೋಸ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಘಾತವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅಪಮಾನವನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಿದಂತೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ದೈಹಿಕ ನೋವು ಆದಾಗ ಮೆದುಳಿನ ಯಾವ ಭಾಗ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಮೋಸವೂ ಅದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ," ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರು ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಯುವತಿ, ಅವರಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ತಲುಪುವಾಗ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "ಮಾನಸಿಕ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ – ಮೋಸ, ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿರಲಿ, ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಗಡಿಗಳು, ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಮೋಸವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಿದಂತೆ. ಇದು ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿ ತೋರಬಹುದು, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಠೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ – ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೋಸವು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ – ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ. ಏಕೆಂದರೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯು ಬರೀ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ."
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ: "ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ?"
ಹಲವಾರು X (ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿಟರ್) ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು "ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಎಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ವಿಚಿತ್ರ, ಮುಗ್ಧ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಖರು ಅಂತೆ! ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಹ್ನವಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ "ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ನಟಿಯರು ವಿಚಿತ್ರ. ಇಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪತಿ ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೆಟ್ಟಿಗರು "ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ಈ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಕರ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ‘ರಾತ್ ಗಯಿ’ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ? ಈ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರು ತಮ್ಮದೇ ನೈತಿಕತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವಾರು ಇತರರು ಇದು "ಉದ್ಯಮದ ವಾಸ್ತವ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಟಿಯರು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಈ ಘಟನೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ತೆರೆಮರೆಯ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.