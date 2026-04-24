'ನೋ ಕಿಸ್' ನೀತಿ ಮುರಿದ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಪತ್ನಿ ಕಾಜೋಲ್; ಈ ಚೇಂಜ್ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು?
ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದುವೇ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ 'ನೋ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್'. ಆದರೆ ಅದನ್ನೀಗ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಕಾಜೋಲ್ ಮನದಾಳದ ಮಾತು! 30 ವರ್ಷಗಳ 'ನೋ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್' ಪಾಲಿಸಿ ಮುರಿದದ್ದೇಕೆ? ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ', 'ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ' ಅಂತಹ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದುವೇ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ 'ನೋ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್' (No-Kissing Policy) ಪಾಲಿಸಿ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಒಟಿಟಿ (OTT) ಪದಾರ್ಪಣೆಯ ಸರಣಿ 'ದಿ ಟ್ರಯಲ್: ಪ್ಯಾರ್, ಕಾನೂನ್, ಧೋಖಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೌನವಾಗಿದ್ದ ಕಾಜೋಲ್, ಈಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಆ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ಆ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಜುಗರವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಜೋಲ್!
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಕಾಜೋಲ್, 'ದಿ ಟ್ರಯಲ್' ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಹನಟ ಜಿಶು ಸೇನ್ಗುಪ್ತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, "ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಆ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸಹಜವಾಗಿದ್ದೆ (Uncomfortable).
ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ನನಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚುಂಬನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅದು ಆ ಪಾತ್ರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಯಣದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಥೆಯ ಓಘಕ್ಕೆ ಆ ದೃಶ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
"ನೋಯೋನಿಕಾ (ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು) ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು, ಅವಳು ಏನನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರಕಥೆಯಿಂದ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದರೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಪರ ನಟಿಯಾಗಿ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ದಿ ಟ್ರಯಲ್' ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಪಯಣ:
ಸುಪರ್ಣ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿ ಟ್ರಯಲ್' ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್, ಜನಪ್ರಿಯ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸರಣಿ 'ದಿ ಗುಡ್ ವೈಫ್'ನ ಅಧಿಕೃತ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ ಪತಿಯ ಹಗರಣದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ಮರಳುವ ಗೃಹಿಣಿ ನೋಯೋನಿಕಾ ಸೇನ್ಗುಪ್ತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಅವರ ನಟನಾ ಕೌಶಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ.
ಸದ್ಯ 'ದಿ ಟ್ರಯಲ್' ಸೀಸನ್ 2 ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ಈ ಧೈರ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಬದ್ಧತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಥೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತತ್ವವನ್ನೇ ಬದಿಗಿಟ್ಟ ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
