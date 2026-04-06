ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸಖತ್ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮವೋ ಸಂಭ್ರಮ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೀಕ್ ಆದರಂತೆ. ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸದ್ಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'RRR' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅವರ ರೇಂಜ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. 'ದೇವರ' ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪವರ್ ತೋರಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1970ರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ 2011ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಣತಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಆಕೆ ಅವರ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಆಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾದ ಅಭಯ್ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಭಾರ್ಗವ್ ರಾಮ್ ಜನಿಸಿದರು. ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೇ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದಾಗಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತನ್ನಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಣತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಾನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಭಯಪಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಾರಕ್, 'ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಣತಿ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಂಧ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗಾಗಿಯಾದರೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಣತಿ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ ಆದರೂ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬೆರೆತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಬಂಧ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿವಾಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯೇ ಇದು' ಎಂದು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಮುನ್ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾನು ವೀಕ್ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಸೀಮಿತ
ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ 'ಊಸರವಳ್ಳಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2011ರ ಮೇ 11ರಂದು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಣತಿ ಅವರ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಿತು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಣತಿ, ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲ್ಟರ್ ನಾರ್ನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ಪ್ರಣತಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ನಾರ್ನೆ ನಿತಿನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮ್ಯಾಡ್' ಮತ್ತು 'ಮ್ಯಾಡ್ 2' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿವೆ. ಈಗ ನಾರ್ನೆ ನಿತಿನ್ ಆಯ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಣತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.