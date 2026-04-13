ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇನ್ನು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಇರುವ ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗೆ ತಾರಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 'ದೇವರ' ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇನ್ನು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಇರುವ ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, 'ವಾರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಿಂದ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಫಿಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಲುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾರಕ್ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರ ಮುಖವು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾದಂತೆ ಮತ್ತು ಕಳೆಗುಂದಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ತಾರಕ್ ತಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಾರಕ್ ಒಂದೇ ಏಟಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ತಾರಕ್ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಅವರ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ದೇಹ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದರೆ ತಾರಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಈ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಲ್ಲ
'ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡುವ ಬಾಡಿ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಾರಕ್ ತಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗೆ ತಾರಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 'ಇದನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದು.. ಖರೀದಿಸಿದ್ದಲ್ಲ' ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನೀಡಿ ಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.