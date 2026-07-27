ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟನೆಯ 'ದೇವರ' ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಜವೇ ಅಥವಾ ಫೇಕ್ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ ನಡುವೆಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟನೆಯ 'ದೇವರ' ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಜವೇ ಅಥವಾ ಫೇಕ್ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ ನಡುವೆಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್, 'RRR' ನಂತರ ನಟಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ 'ದೇವರ'. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು.
ಇದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ಚಿತ್ರ. 'ದೇವರ ಪಾರ್ಟ್ 1' ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ 'ದೇವರ 2' ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, 'ದೇವರ ಪಾರ್ಟ್ 1' ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 'ದೇವರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳಿಂದಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಟಾಕ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಸಿನಿಮಾ 500 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
'ದೇವರ' ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಫೇಕ್ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವೂ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗವಂಶಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರೂ ಚರ್ಚೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಇದ್ದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ದಾಖಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಧೀರಜ್ ಮೊಗಿಲಿನೇನಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ದೇವರ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ 3 ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿದ್ದರು.
'ದೇವರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳಿಂದಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಶೋ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಧೀರಜ್ ಹೇಳಿದರು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಇದ್ದರೂ, ಎರಡನೇ ದಿನದಿಂದ 'ದೇವರ' ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಕಾರಣ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಡಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುಭವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.
ಕಿಕ್ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ
ಅದು ದಸರಾ ಸೀಸನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕಾಲ 'ದೇವರ' ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಧೀರಜ್ ಹೇಳಿದರು. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಾಗವಂಶಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಹೌದು' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 'ನಾಗವಂಶಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ರೀತಿ 'ದೇವರ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ ನಡುವೆಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಿಕ್ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು' ಎಂದು ಧೀರಜ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.