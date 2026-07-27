ನಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೋಲಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪೂಜಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಭರವಸೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
'ಬುಟ್ಟಬೊಮ್ಮ' ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಳ ನಂಬಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಿಟ್ ಆಗಲು ಇನ್ನೂ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಬೇಕು, ಅದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಹಾಡುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಗೆ ಇದು ಸರಿಹೊಂದುವ ಪಾತ್ರವಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರೂ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪೂಜಾ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಲಾಪ್ ಸೇರಿದೆ.
ಇದು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಸತತ ಏಳನೇ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದೆ. 'ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್' ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಈ ಸೋಲಿನ ಸರಣಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಬೀಸ್ಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿದರೂ, 'ಆಚಾರ್ಯ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಸೋಲುಗಳು ನಿಂತಿಲ್ಲ. 'ಆಚಾರ್ಯ' ನಂತರ 'ಸರ್ಕಸ್', 'ಕಿಸಿ ಕಾ ಭಾಯ್ ಕಿಸಿ ಕಿ ಜಾನ್', 'ದೇವಾ', 'ರೆಟ್ರೋ', 'ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ' ಚಿತ್ರಗಳು ಸೋತವು. ಈಗ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಕೂಡ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಹೊಡೆತದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ
ಇದು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೋತರೆ ಯಾರೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 'ಕಾಂಚನಾ 4' ಮತ್ತು 'ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ' ಎಂಬ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳಾದರೂ ಪೂಜಾಗೆ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾದ ಸೋಲು-ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮ ನಾಯಕಿಯ ಮೇಲೂ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.