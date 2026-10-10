ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಕೋಪದ ನೋಟಕ್ಕೆ ಪತ್ರಕರ್ತನೊಬ್ಬ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಅಮಿತಾಭ್ ಪತ್ನಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ
ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸದೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ (Jaya Bachchan) ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ನೇರ ನುಡಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ಬರುವ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲಿನ ಅವರ ದಿಢೀರ್ ಕೋಪ. ಇದೀಗ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಇಂತಹುದೇ ಕೋಪದ ನೋಟಕ್ಕೆ (Angry Stare) ಪತ್ರಕರ್ತನೊಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ತಮಾಷೆಯ ಹಾಗೂ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ (Savage Reply) ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸೋಶೀಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ತಮ್ಮತ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತನೊಬ್ಬನ ಕಡೆಗೆ ತೀವ್ರ ಕೋಪದಿಂದ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೊಂಚವೂ ದೃತಿಗೆಡದ ಆ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಅತ್ಯಂತ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಚಾಟಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ 'ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ'ಯಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಕೋಪದಿಂದ ನೋಡಿದ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತ, "ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನೀವು 'ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ' ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೆಂಗಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಕೋಪದ ನೋಟಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಅಮಿತಾಭ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ, ನಮಗಲ್ಲ!" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೇ ಹೊಡೆದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ 'ಕೌಂಟರ್' ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹಾಸ್ಯಸ್ಪದ ಹಾಗೂ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ: ಆದರೆ, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಶಬ್ದಕೋಶದ ವಿನಿಮಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ವಿಡಿಯೋ ಆಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ನಂಬಲರ್ಹ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ನಂಬಲರ್ಹ ವರದಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವೈರಲ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವದಂತಿಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.