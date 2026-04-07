ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ 2018ರಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಆದರೂ, ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಈ ಪಯಣ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಧಡಕ್' (Dhadak) ನಂತರದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಟನಾ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ನಂತರದ ನೆನಪುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಾನ್ವಿ, 'ಧಡಕ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ತಾನು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ತನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತಂತೆ.
ಜಾನ್ವಿ, 'ಯಾರೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಧಡಕ್' ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೂ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ಬೇರೆಯೇ ಇವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮುಗಿದು ಹೋದೆ, ಜನ ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿತ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿ (Sridevi) ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ತಾನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲಳಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಕೇವಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. 'ಧಡಕ್' ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ, ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಜಾನ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ನಾಯಕಿ
'ಧಡಕ್' (Dhadak) ಚಿತ್ರವು 'ಸೈರಾಟ್' ಸಿನಿಮಾದ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಶಶಾಂಕ್ ಖೈತಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 110 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಸನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕರಿ ಕಿ ತುಳಸಿ ಕುಮಾರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ 'ಪೆದ್ದಿ'ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.