‘ಜೈಲರ್ 3’ನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರಾ? ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರಾ? ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ..
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹600 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ‘ಜೈಲರ್ 3’ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನೀಡಿರುವ ಸುಳಿವು ಈಗ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರಾ? ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾದರೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಹಬ್ಬವೇ ನಡೆಯಲಿದೆ!
‘ಜೈಲರ್ 2’ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾ?
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಜೈಲರ್ 2’ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಮಿಯೊ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಾಲಯ್ಯ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಯವಾಗಿಯೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು.
ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ, ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ‘ಜೈಲರ್ 2’ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿತ್ತು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
‘ಜೈಲರ್ 3’ಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್?
ಈಗ ‘ಜೈಲರ್ 3’ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನಟಿಸಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
‘ಜೈಲರ್’ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೆಲ್ಸನ್ ಮೂರನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾದರೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಾಸ್ ಅಬ್ಬರ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ವಿಲನ್ ಆಗ್ತಾರಾ?
‘ಜೈಲರ್ 3’ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಹೆಸರು. ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಕಥೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಪ್ರಮುಖ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೆ ಕಥೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಸಿಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯೂ ಸೇರಿದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.
ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ಈ ಮೆಗಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್?
ಒಂದೆಡೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ವರ್ಚಸ್ಸು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಾಸ್ ಪವರ್, ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯ—ಈ ಮೂವರು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುವುದು ಖಚಿತ.
ಆದರೆ, ‘ಜೈಲರ್ 3’ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ವಿಲನ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರೇಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೆಲ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಈಗ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ!