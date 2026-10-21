ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅಸಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ವಿಮರ್ಶಕರು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ. ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಸಾಲು ರಜೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಶೇರ್ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸೇಲಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಸೇಲಂನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕಾರಣ, ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಕೆಲವು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಲೈಪೇಚ್ಚು ಅಂತಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ವಲೈಪೇಚ್ಚು ಬಿಸ್ಮಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ರಿಪೋರ್ಟ್?
ಜೈಲರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ 600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಬಿಸ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 470 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 122 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಬರುವ ಶುಕ್ರವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 155 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ?
ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಮಿ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಮದುವೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆ ಅವರು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.