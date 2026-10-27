Kannada actress: ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಇಂದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಓದಿನಲ್ಲೂ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಚೆಲುವೆಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ...
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಬಹುತೇಕ ನಟಿಯರು ‘ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಟಿಯಾದೆ’ ಅಥವಾ ‘ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಆಗಾಗ ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಜೀವನ ಪಯಣ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ. ಆಕೆ ಕೇವಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪಟ ಮೇಧಾವಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಲ್ಟಿನಾಷನಲ್ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ತರುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಇಂದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ತನ್ನತ್ತ ಬೆರಗುಗಣ್ಣಿನಿಂದ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಈಕೆ, ಆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಛಲ ಬಿಡದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡ 94 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕಠಿಣವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಶೇಕಡ 85 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದರು. ಪದವಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೈತ್ಯ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಆಕ್ಸೆಂಚರ್’ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನ ತೀವ್ರ ಸೆಳೆತ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೆಲುವೆ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕರಾವಳಿ ಬೆಡಗಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್
ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ತರುತ್ತಿದ್ದ ಐಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ ಶ್ರೀನಿಧಿ, 2016ರಲ್ಲಿ ‘ಮಿಸ್ ಸುಪ್ರನ್ಯಾಷನಲ್’ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇವರ ಅಪೂರ್ವ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಜೊತೆ ‘ರೀನಾ’ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕದೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದ್ಧತೆ ತೋರಿದರು. ಬಳಿಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ‘ಕೋಬ್ರಾ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ
ಸದ್ಯ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದು ಜೊನ್ನಲಗಡ್ಡ ಜೊತೆಗಿನ ‘ತೆಲುಸು ಕದಾ’ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಹಿಟ್: ದಿ 3rd ಕೇಸ್’ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ದುಃಖ, ಕಠಿಣ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಐಟಿ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಹೀಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗದಲ್ಲೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಈ ದಿಟ್ಟ ಪಯಣ ಇಂದಿನ ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ.