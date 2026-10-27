‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ, ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುವುದೇ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇನ್ನೂ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ..
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಹಾಡುಗಳ ಟೀಕೆಗೆ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ತಿರುಗೇಟು; ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್’ (Ramayana: Rise of a Legend) ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ‘ರಾವಣ ತಾಂಡವ್’ ಮತ್ತು ‘ಮಂಗಳ್ ರಂಗ್’ ಹಾಡುಗಳ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ (A. R. Rahman) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್’ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರೆಹಮಾನ್, ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಗಮನಿಸಲು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ, ಪರಿಶೀಲನೆ, ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜನರು ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ” ಎಂಬುದು ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರಾಂಶ.
‘ರಾವಣ ತಾಂಡವ್’ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ‘ರಾವಣ ತಾಂಡವ್’ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರೆಹಮಾನ್, ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾವು ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಸಂಗೀತವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್’ ಮತ್ತು ‘ಸ್ಲಮ್ಡಾಗ್ ಮಿಲಿಯನೇರ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಗೀತದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಗೀತಗಾರನಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವು.
ನದಿಯೊಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಕಲಾವಿದರೂ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಒಂದೇ ಶೈಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರೆಹಮಾನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಮಂಗಳ್ ರಂಗ್’ ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ
ಚಿತ್ರದ ‘ಮಂಗಳ್ ರಂಗ್’ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಖವ್ವಾಲಿ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗೆ ಇಂತಹ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿ ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಸೀತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮುನ್ನವೇ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಜೊತೆ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತದ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ, ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ (Hans Zimmer) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ರೆಹಮಾನ್, ಈ ಬಾರಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸ್ಲಮ್ಡಾಗ್ ಮಿಲಿಯನೇರ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 14–15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ರೆಹಮಾನ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗ ತಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ.
ಈಗ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಮ್ಮರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ರೆಹಮಾನ್ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಮೊದಲ ಭಾಗ
ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದ, ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ‘ವಂಡರ್ಮೆಂಟ್ ಟೂರ್’ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಜಿಯೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ರೆಹಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುವುದೇ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.