ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಭರತ್ ಅನೇ ನೇನು’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಟನೆಯ 'ಭರತ್ ಅನೇ ನೇನು' ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮುನ್ನ ಸತತ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದರು.
ಕಿಯಾರಾ ಅವರನ್ನೇ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ತೂಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಫೀಲ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಇಲ್ಲದ ಹೊಸ ಮುಖವೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ನಾವು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಕೊರಟಾಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಹೊಸ ಮುಖಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿಯ 'ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ: ದಿ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಸಿನಿಮಾ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಪತ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಕರೆದರು.
ಕಿಯಾರಾ ಲುಕ್ ಹೋಮ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿದ್ದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ನಟಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಹೋದಾಗ, ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಕಿಯಾರಾ ಸಖತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದರಂತೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಚಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಥೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಮರುಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಅಂದರು ಎಂದು ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಹೇಶ್ ಪಕ್ಕ ಕಿಯಾರಾ ಜೋಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆನಪಾಗುವ ದೃಶ್ಯಗಳು
ಭರತ್ ಅನೇ ನೇನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮಾತನಾಡುವ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್, ತಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಹೇಳುವ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಐದು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಿವೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೊರಟಾಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಫೀಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.