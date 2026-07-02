Obsession ಸಿನಿಮಾದ ಡಿವಿಡಿ, ಬ್ಲೂ-ರೇ ಮತ್ತು 4K UHD ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಜುಲೈ 14 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೀಕಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಇದು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಕರಿ ಬಾರ್ಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸೂಪರ್‌ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಅಬ್ಸೆಶನ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ $370 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದರ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗಲಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕರಿ ಬಾರ್ಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸೂಪರ್‌ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಅಬ್ಸೆಶನ್' ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.

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ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾರರ್ ಹಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ಟಿವಿಯಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 'ವೆರೈಟಿ' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು $24.99 (ಅಂದಾಜು ₹2,085) ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು $19.99 (ಅಂದಾಜು ₹1,670) ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ತೆರೆಮರೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾರ್ಕರ್ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟರಿಯಂತಹ ಬೋನಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ರಿಲೀಸ್

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ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡಿವಿಡಿ, ಬ್ಲೂ-ರೇ ಮತ್ತು 4K UHD ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಜುಲೈ 14 ರಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೀಕಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಇದು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 'ಫೋಕಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೇ 15 ರಂದು 'ಅಬ್ಸೆಶನ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ $370 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, 'ಫೋಕಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್' ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ತಾರಾಗಣ

ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕರಿ ಬಾರ್ಕರ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಒನ್ ವಿಶ್ ವಿಲ್ಲೋ' ಎಂಬ ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಿ, ತಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೇರ್ (ಮೈಕೆಲ್ ಜಾನ್ಸ್ಟನ್) ಎಂಬ ಯುವಕನ ಕಥೆಯಿದು. ಆದರೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಈ ಆಸೆ ಭಯಾನಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವನ ಕ್ರಶ್ ನಿಕ್ಕಿ (ಇಂಡೆ ನವರೆಟ್ಟೆ) ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತು ಎಂದು 'ವೆರೈಟಿ' ವಿವರಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಪರ್ ಟಾಮ್ಲಿನ್ಸನ್, ಮೇಗನ್ ಮತ್ತು ಆಂಡಿ ರಿಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ $750,000 ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಟೊರೊಂಟೊ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ 'ಮಿಡ್ನೈಟ್' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ನಂತರ, 'ಫೋಕಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು $15 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಿ ಇದರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು ಎಂದು 'ಡೆಡ್‌ಲೈನ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಕರಿ ಬಾರ್ಕರ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು SXSW ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು ಮೊದಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ನಂತರ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರಿಂದ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.