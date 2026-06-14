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- Obsession: 7 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್, 2240 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇನಿದೆ?
Obsession: 7 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್, 2240 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇನಿದೆ?
Obsession: ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು 'ಅಬ್ಸೆಶನ್' ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಹಾರರ್-ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುನಾಮಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, 'ಅಬ್ಸೆಶನ್' ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 234 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 2,240 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಟ್ರೇಡ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಫೋಕಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಏನು?
ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯುವಕ ಬೇರ್, ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ನಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಕೈಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಲೌಕಿಕ ವಸ್ತು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಆ ಆಸೆ ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಮಿತಿಮೀರಿದ ಆಕರ್ಷಣೆ, ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗೀಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಥೆ ಭಯಾನಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಆಕರ್ಷಣೆ, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ
'ಅಬ್ಸೆಶನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಸ್ಕೇರ್ಗಳು, ರಕ್ತಪಾತದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಸಿನಿಮಾದುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗಿದರೂ, ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಥೆಯ ವೇಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೀಟಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇದೇ ಕುತೂಹಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಮೈಕೆಲ್ ಜಾನ್ಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೆ ನವರೆಟ್ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿವೆ.
ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
'ಅಬ್ಸೆಶನ್' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅದರ ಕಥಾಹಂದರ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆರ್ರಿ ಬಾರ್ಕರ್ ಅವರು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ, ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, 'ಮೌತ್ ಟಾಕ್' ಮೂಲಕವೇ ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿತು.
ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಸಕ್ತಿ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಚಿತ್ರವು 'ರೆಂಟಲ್' ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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