Poonam Pandey Holi celebration: ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಹಣದ ನಡುವೆಯೇ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಆಡಿರುವ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಜಾಲರಿಯಂತಹ (Net) ಅವರ ಉಡುಪು.
ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮತ್ತು ರೂಪದರ್ಶಿ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ (Poonam Pandey) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಪೂನಂ, ಈ ಬಾರಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಮುಂಬೈ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿದ್ದರು. ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ರೋಜಾ ಉಪವಾಸದ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಈ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಟ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಜಾಲರಿಯಂತಹ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮ
ಮುಂಬೈನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಲು ಬಂದ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಉಡುಪು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅವರು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆದ ಜಾಲರಿಯಂತಹ (Net/Mesh) ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಔಟ್ಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೂನಂ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಆ ದಿನ ಗ್ರಹಣವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅನೇಕರು ಬಣ್ಣ ಆಡುವುದರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, "ಮೂರು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹೋಳಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಪೂನಂ ಮಸ್ತಿಯ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರು. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ವೃಂದಾವನ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲಿಂಗ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ (Vrindavan) ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಬಂಕೆ ಬಿಹಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಪೂನಂ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಚೂಡಿದಾರ್ ಧರಿಸಿ, ತಲೆಗೆ ಸೆರಗು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಂತೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿತ್ತು. ವೃಂದಾವನದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ-ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 'ರಾಧೆ ರಾಧೆ' ಎಂದು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಅವರನ್ನು 'ಡೋಂಗಿ' ಎಂದು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪೂನಂ ಕೇವಲ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು.
ತಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ, ಈಗ ಈ ಹೋಳಿ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ಬೋಲ್ಡ್ ಅವತಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿನ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು 'ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್' ವಿವಾದ
ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವೆಂದರೆ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮರುದಿನವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪೂನಂ, "ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನಾನು ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ 'ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸ್ಟಂಟ್' ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವವರೆಗೂ ಹೋಗಿತ್ತು.
2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆ ನೀಡಿದ್ದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮದವರೆಗೆ ಪೂನಂ ಸದಾ ಲೈಮ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈಗಿನ 'ನೆಟ್ ಟಾಪ್' ಲುಕ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಜನರು ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪೂನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು.