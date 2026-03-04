Rishab Shetty: ಕಾಂತಾರದಿಂದ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ವರೆಗೆ, ದೈವ-ದೇವರ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ಶೆಟ್ರು!
ಬರೀ ಅದ್ದೂರಿತನ, ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ತುಂಬಿರುವ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದರು. ನಂಬಿಕೆ, ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ: ಜಾನಪದದಿಂದ ದೈವಿಕ ಕಥೆಗಳವರೆಗೆ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂತಾರ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 1300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ ದಾಟಿದೆ. ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಹಗಾರ, ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ.. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಚೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು ಅಡಗಿದೆ.
ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ, ಸ್ಥಳೀಯತೆಗೆ ನೀಡಿದ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೂದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೃತಕಗೊಳಿಸದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು: ಅನುಕರಣೆಗಿಂತ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕಥೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನೆಲದ ಸೊಗಡನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಅದರ ಭಾವನೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಮೂಲಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಗೆ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರವು ದೇಶೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ, 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಪೌರಾಣಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಅದೇ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಳದೊಂದಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಶಂಸೆವರೆಗೆ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಿರುಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
