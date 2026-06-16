Govinda wife: 40 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ಸುನಿತಾ, ಗೋವಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಗ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ, ಆದರೆ ಗಂಡನಾಗಿ ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೇರೆಯೇ ಇದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
40 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ಸುನಿತಾ ಅಹುಜಾಗೆ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರವೇ? 'ಗೋವಿಂದನಂಥ ಮಗ ಬೇಕು, ಗಂಡ ಬೇಡ' ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಗೋವಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ವಾ? ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ನಡುವಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ? ಸುನಿತಾ ಹೇಳಿದ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನಿತಾ ಅಹುಜಾ ಜೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ನೇರ ನುಡಿಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇದೀಗ ಸುನಿತಾ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಗೋವಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಗ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ, ಆದರೆ ಗಂಡನಾಗಿ ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೇರೆಯೇ ಇದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ ನಂತರ ಈಗ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುನಿತಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷದ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಗೋವಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮಗ, ಒಳ್ಳೆ ಸಹೋದರ, ಆದರೆ ಗಂಡನಾಗಿ...: ಸುನಿತಾ ಅಹುಜಾ
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ವ್ಯಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುನಿತಾ ಅಹುಜಾ, ಗೋವಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹೋದರ. ಆದರೆ ಗಂಡನಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಹೊರಗೆ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಹಾಲಿಡೇ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗೋದು ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಆತ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸೇವೆಗೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ತನಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬದುಕಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ 60 ವರ್ಷ. ಅವರು ತಮಗಾಗಿ ಬದುಕದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಗೋವಿಂದನಂಥ ಗಂಡ ಬೇಡ: ಸುನಿತಾ
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುನಿತಾ, “ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನು? ಏನನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೋವಿಂದನಂಥ ಮಗ ಬೇಕು, ಗಂಡ ಬೇಡ. ಈಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? 40 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಈಗ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದೂ ಪಾಪ” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋವಿಂದ-ಸುನಿತಾ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿತ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನಿತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರ ವಿವಾಹವೂ ಒಂದು. ಈ ಜೋಡಿ 1987ರ ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗಳು 'ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಮಗ ಯಶವರ್ಧನ್ ಅಹುಜಾ ಕೂಡ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.