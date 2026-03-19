ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಚಿತ್ರದ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
'ಧುರಂಧರ್' ಮತ್ತು ಈಗ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ (ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್) ಮತ್ತು ಯಾಲಿನಾ ಜಮಾಲಿ (ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್) ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ಗಿಂತ 20 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರು.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಈಗ 40 ವರ್ಷ. ಅವರು ಜುಲೈ 6, 1985 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 41 ವರ್ಷ ತುಂಬಲಿದೆ. ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈಗ 20 ವರ್ಷ. ಅವರು ಜೂನ್ 18, 2005 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 21ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾ ಬಾರಾತ್' 2010 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರಣವೀರ್ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, 2011 ರಲ್ಲಿ, ಸಾರಾ '404: ಎರರ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 'ಬೇಬಿ ಸಾರಾ' ಎಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಶಿಕಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸಾರಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಭೋಪಾಲ್ ಮೂಲದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಾಜ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮಗಳು.
ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ನಟಿಸಿದ ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳು
ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ-ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ನಟನೆಯ 'ಏಕ್ ಥಿ ಡಾಯನ್' (2013), ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಜೈ ಹೋ' (2014), ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್-ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅಭಿನಯದ 'ಜಜ್ಬ್', ಸಂಜಯ್ ದತ್ ನಟನೆಯ 'ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜೂನಿಯರ್' ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್, ರವಿ ಮೋಹನ್ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ನಟನೆಯ 'ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್' (ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳು) ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.