ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಜೊತೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

tv-talk May 20 2026
Author: Pavna Das
ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ನಟಿ ಸಂಜನಾ

‘ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜನ ಬುರ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಾ ಆಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ

ಕೊಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದನಾ ಆಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

ಎರಡೂ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಔಟ್

ಧಾರಾವಾಹಿ ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ನೆಪ ಹೇಳಿ ‘ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು’ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಯ ನೆಪ ಹೇಳಿ ‘ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ

ಸಂಜನಾ ತಾವು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ

ಇನ್ನೇನಿದ್ರೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಎಂದಿದ್ದ ಸಂಜನಾ ಇದೀಗ ಪತಿ ಜೊತೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ವೆಕೇಶನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮರ್ಥ್ ಜೊತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ

ಸಂಜನಾ ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ್ ಎನ್ನುವವರ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು.

ಸರಳ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ

ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಮೂಲದವರಾದ ಸಮರ್ಥ್ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

