ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಈ 'ಗಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್' ಹಿಂದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಜಯ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಅಥವಾ ಇದು ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯಾ? ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು! ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ‘ಕ್ವೀನ್’ ಆಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ವಿಜಯ್-ತ್ರಿಶಾ ಹೊಸ ಪುರಾಣ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ' ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ (Trisha Krishnan) ಈಗ ಕೇವಲ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಿನೆಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ! ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಕರುಪ್ಪು' (Karuppu) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಕಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ವರೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್!
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ 'ಕರುಪ್ಪು'!
ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ತ್ರಿಶಾ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 15 ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹120 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದೆ. 2026ರ ಸಾಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ನಟನೆಗೆ ವಿಮರ್ಶಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಶಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆ 'ಮಿಸ್ಟರಿಯಸ್' ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್!
ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ತ್ರಿಶಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಲವು 'ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್' ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್! "ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಲುವಿಗೆ! ಇದೆಲ್ಲಾ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ (Just God Things)" ಎಂದು ತ್ರಿಶಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸ್.. ಈ ಒಂದು ಸಾಲು ಸಾಕಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬರಲು! ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ 'ಗೆಲುವನ್ನು' ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನಟ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ (Vijay Joseph) ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ವಿಜಯ್-ತ್ರಿಶಾ ಕನೆಕ್ಷನ್?
ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಮೇ 4ರ ಆ ದಿನ! ಅಂದು ತ್ರಿಶಾ ಅವರ 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಾಗಿತ್ತು, ಅದೇ ದಿನ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಟಿವಿಕೆ' ಪಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ನಂತರ ಮೇ 10 ರಂದು ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ತ್ರಿಶಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ "ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಲುವು" (Another Win) ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ವಿಜಯವನ್ನೇ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಒಂದು ಗೆಲುವು ಟಿಎನ್ ಚುನಾವಣೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಲುವು ಕರುಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಜೋಡಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
'ಗಿಲ್ಲಿ', 'ತಿರುಪಾಚಿ' ಅಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಚಂದ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇವರು ಒಂದಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ರಹಸ್ಯಮಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುವುದಂತೂ ನಿಜ.
