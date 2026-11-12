'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಸುವಿಶ್ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಟನಾಗುವ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಹೋರಾಡಿದ ಅವರು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ರೈಡರ್, ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ.
ರ್ಯಾಪಿಡೋ ರೈಡರ್ ಆಗಿದ್ದವನು ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಖಳನಟ! 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸುವಿಶ್ ಯಶೋಗಾಥೆ
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ, ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಷ್ಟೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಖಳನಟರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುವಿಶ್ ಕೂಡ ಇಂತಹ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಖಡಕ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ, ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಸುವಿಶ್ಗೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿಲನ್
2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತು ಎಂಬ ಸರಳ ರೈತನ ಜೀವನ, ಆತನ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣನೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ-ಸ್ನೇಹದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುವಿಶ್ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ರ್ಯಾಪಿಡೋ ರೈಡರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸುವಿಶ್! ನಟನೆಯ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟ
ಇಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸುವಿಶ್ ಅವರ ಪಯಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಟನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸಿದ್ದರೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ರೈಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ, ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸುವಿಶ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬದಲಿಸಿತು ಬದುಕು!
'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸುವಿಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೂ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಹರಿ ಕಥೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟ, ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬದುಕೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸುವಿಶ್ ಅವರ ಪಯಣ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಗುರುತು
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿಯೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸುವಿಶ್ ಈಗ ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರ್ಯಾಪಿಡೋ ರೈಡರ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಂಗಭೂಮಿ, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯವರೆಗೆ ಅವರ ಪಯಣ ಹಲವು ಕನಸು ಕಾಣುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಕಥೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.