ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆಮರೆಯ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೀರೋ-ವಿಲನ್ ಎಂದು ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಈ ನಟರುಗಳು ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್! ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್
ಹಿರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಹೇಗೆ ನೆರವಾದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್, ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, 1992ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ರಾಜು ಬನ್ ಗಯಾ ಜಂಟಲ್ಮನ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪರಿಚಯದಾಚೆಗೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನೆನಪು ಉಳಿದಿತ್ತು. ಅದುವೇ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಗ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದ ಘಟನೆ.
ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಶಾರುಖ್!
ತೇಹಲ್ಕಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಥಿಂಕ್ 2012’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, 1990ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗಷ್ಟೇ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಶಾರುಖ್ ದಂಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಟಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಗೌರಿ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಶಾರುಖ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಆ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಶಾರುಖ್, ತಮ್ಮ ಮಾವ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕತ್ತಿಯನ್ನೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಪಂಜಾಬಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತಮ್ಮ ಮಾವ ನೀಡಿದ್ದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರನ್ನೇ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು. ಘಟನೆಯ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಶಾರುಖ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನೆರವಾದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್!
ನಂತರ ‘ಕಭಿ ಹಾ ಕಭಿ ನಾ’ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಶಾರುಖ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಸೆಟ್ನಿಂದಲೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ತಡವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಂದು ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಾರುಖ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಾರಾಂತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಶಾರುಖ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ತಾವು, ನಂತರ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಕೂಡ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆಮರೆಯ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಟರ ನಡುವಿನ ಈ ನೆನಪು ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.