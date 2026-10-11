ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ‘ಭಾಯ್ಜಾನ್’, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬಹುದು?
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್; ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನೆಯ ಶೈಲಿ, ಖಡಕ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ಇದೀಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ!
ಹೌದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ‘ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್’ (Being Salman Khan) ಹೆಸರಿನ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಮಜಾದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಶುರುವಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಇದು ನನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಯಿಂದ ಝಡ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಘೋಷಣೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಲಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋವೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಕರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ತಮ್ಮದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಷನ್ಭರಿತ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರುಣ್ ಧವನ್, ಕೃತಿ ಸನೋನ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಫರಾ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ವ್ಲಾಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳ ವಿಶೇಷತೆ.
ಇದೀಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ‘ಭಾಯ್ಜಾನ್’, ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮನರಂಜನೆಯ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.