Hinduphobia in Bollywood: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ದಿ ವ್ವಾನ್ - ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್' ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಹಿಂದೂಫೋಬಿಯಾ' ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತಾರತಮ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸದಾ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು "ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದವರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು.
ರಣವೀರ್ ಅಲ್ಲಹಾಬಾಡಿಯಾ ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ 'ಹಿಂದೂಫೋಬಿಯಾ' (ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಗಿನ ಭಯ/ದ್ವೇಷ) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
'ವ್ವಾನ್' ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಹಿಂದೂಫೋಬಿಯಾ' (ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಕೀಳರಿಮೆ ಅಥವಾ ಭಯ) ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಕಥೆಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ನಮಗೆ ಭಯ ಹಾಗೂ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದು, ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಎಂದು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನ
ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕ ಇಟ್ಟು, ಕೈಗೆ ಪವಿತ್ರ ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಅವರನ್ನು 'ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ' (ಫ್ರೀಕ್) ಎಂದು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ "ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿರಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು "ಹೌದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ?" ಎಂದು ಮರುಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
'ವ್ವಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ
ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ದಿ ವ್ವಾನ್ - ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನೂಪ್ ಸೋನಿ, ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್, ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ ಪಾಲ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಯಾಂಟಸಿ, ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ಒಂದು ನಿಷೇಧಿತ ಅರಣ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಹಾರದ ಪಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಹ್ತಾ ಬಳಿಯ ಮಾ ವನ್ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ.
'ದಿ ವ್ವಾನ್ - ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.