ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್ ತಮ್ಮ 39ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ತನಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ, ತಾನು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದ ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ವರುಣ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್ ತಮ್ಮ 39ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು, ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ಮಜವಾದ ಕಥೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ತಮ್ಮ 'ಬೇಬಿ ಜಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಶುಭಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ವರುಣ್ ಈ ಹಳೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ತಮಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅಂತ ವರುಣ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ವರುಣ್, "ಶ್ರದ್ಧಾಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಹುಡುಗರ ಗುಂಪು ನನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು, 'ನೀನ್ಯಾಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೇಳದ ಆ ಹುಡುಗರ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಶ್ರದ್ಧಾಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಶ್ರದ್ಧಾಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸಹಾಯ
ಈ ಗಲಾಟೆ ನಡುವೆಯೂ ವರುಣ್ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದರು, ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಶ್ರದ್ಧಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಗಲಾಟೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರೇ ಬಂದು ವರುಣ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವರುಣ್, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಈಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಹ-ನಟರವರೆಗೆ
ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. 'ABCD 2' ಮತ್ತು 'ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ 3D' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ವರುಣ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಅವರು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಜೊತೆ 'ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.