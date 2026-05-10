ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಥ್ರಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುವ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಟ್ರೈಲರ್, ಜಾರ್ಜ್‌ಕುಟ್ಟಿಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದ ಮೇ 21 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗಗಳು ಗಳಿಸಿದ phénoménal ಯಶಸ್ಸು. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಜಾರ್ಜ್‌ಕುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಈ ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ 'ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್' ಓದಿರುವ ಜಾರ್ಜ್‌ಕುಟ್ಟಿಯ ಚಾಣಾಕ್ಷ ತಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾರಾಗುತ್ತಾರಾ? ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಜಾರ್ಜ್‌ಕುಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸುಳಿವನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ ನೀಡಿದೆ.

ಮೇ 21 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಸಿನಿಮಾಗೆ U/A 13+ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮೇ 21 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೀನಾ, ಅನ್ಸಿಬಾ ಹಸನ್, ಎಸ್ತರ್ ಅನಿಲ್, ಆಶಾ ಶರತ್, ಸಿದ್ದಿಕ್, ಕಲಾಭವನ್ ಶಾಜೋನ್, ಇರ್ಷಾದ್, ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟನಿ ಪೆರುಂಬಾವೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ದೃಶ್ಯಂ 3 ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಪನೋರಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಮೂಲ ಮಲಯಾಳಂ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಪನೋರಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸಿನಿಮಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.