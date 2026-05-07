'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಮೇ 21ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಬರೀ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ರಿಮೇಕ್ ಆದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 2ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದ ಮೇ 21ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿವೆ.
'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಮಿಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಅಜಿತ್ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಮಾಲಿವುಡ್-ಕಾಲಿವುಡ್ ಕಾಂಬೋ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 8,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳೇ ಸಖತ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿವೆ. "ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿಯ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಸಿನಿಮಾ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಅವರ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ" ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ರಾಣಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 'ಮಂಕಥಾ' ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ" ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಾಮೆಂಟ್. "ಮೇ 21ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?" ಅಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವುದೇ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಬಗ್ಗೆ ತಮಿಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. 'ದೃಶ್ಯಂ' ಮೊದಲ ಭಾಗ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ಪಾಪನಾಸಂ' ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು.
ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್, "ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ" ಅಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಯಣ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಬಹುದು" ಅಂತ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.