ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹಿಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಲ್ಲಿ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಕೂಡ ಒಂದು. ಈಗ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 21ಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಶೋ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಮೇ 20ರಂದು ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂತ ವರದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿವೆ. ದೃಶ್ಯಂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಆನಿ-ಅಮ್ಮ, ಮಲಯಾಳಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿದ್ದ ಹಾಗೆ.
ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳೇ ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆ ಗೃಹಸ್ಥನ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಕಥೆಯ ಜೀವಾಳ. ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿಯ ಇದೇ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಿಂದ ಮೂರನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಜೊತೆ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಮಲಯಾಳಂ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ. ಹಿಂದಿ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಪನೋರಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಮಲಯಾಳಂ ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಅಂತ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ವರದಿಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾನರ್ ಆದ ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಪನೋರಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಹಾಗೆ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಇಲ್ಲ. ಇದು ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿಯ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಾಗುವ ಸಿನಿಮಾ.
ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಬೇಡಿ
ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಗಪೊಗ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಅದು. ನನ್ನ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೂ 'ಮೆಮೊರೀಸ್' ಮತ್ತು 'ದೃಶ್ಯಂ' ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ” ಅಂತ ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.