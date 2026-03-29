ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಸುಂಧರಾ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅದೇ ಚಿತ್ರ ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.&nbsp;

ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಬಾಲಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅಂತಹ ಮಾಸ್ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಸಿನ ಮಳೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇತ್ತ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ವಿ. ವಿನಾಯಕ್.

ವಿ.ವಿ. ವಿನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಚೆನ್ನಕೇಶವ ರೆಡ್ಡಿ' ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಸುಂಧರಾ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿ.ವಿ. ವಿನಾಯಕ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರೂ, ವಸುಂಧರಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅವರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ವಸುಂಧರಾ ಅವರು ವಿನಾಯಕ್ ಜೊತೆ, 'ನೀವು ಅವರನ್ನು (ಬಾಲಕೃಷ್ಣ) ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಅವರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟವಾದರೂ ಯಾಕೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು' ಎಂದು ವಿನಾಯಕ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

Related Articles

ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಶಾಕ್

ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮೋಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ದೃಶ್ಯವು ಅಂದಿನ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ನೈಜವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೆವು. 'ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು 'ಆದಿ' ಚಿತ್ರದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ 'ಚೆನ್ನಕೇಶವ ರೆಡ್ಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಈ ಸುಮೋಗಳ ದೃಶ್ಯದಿಂದ' ಎಂದು ವಿನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದರು. 'ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 70 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆವು' ಎಂದು ವಿನಾಯಕ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.