ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು 'ಸಿಂಹ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸದ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಟಾಪ್ ಹಿರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸತತ ಹಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರ ಓಟಕ್ಕೆ 'ಅಖಂಡ 2' ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿತು. ಬಾಲಯ್ಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೋಲುಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕೈದು ಸೋಲುಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಹಿಟ್, ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹಿಟ್ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮುರಿದು ಸತತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ 'ಅಖಂಡ 2' ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 'ಸಿಂಹ' ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದಿದೆ. 'ವೀರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ', 'ಜೈ ಸಿಂಹ', 'ಸಿಂಹ', 'ಸಮರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ', 'ನರಸಿಂಹ ನಾಯುಡು', 'ಸೀಮ ಸಿಂಹಂ', 'ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ', 'ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಸಿಂಹಂ' ಮತ್ತು 'ಸಿಂಹಂ ನವ್ವಿಂದೆ' ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 'ವೀರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ', 'ಸಿಂಹ', 'ಸಮರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ', 'ನರಸಿಂಹನಾಯುಡು', 'ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ', 'ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಸಿಂಹಂ' ಹಿಟ್ ಆದವು. 'ಜೈಸಿಂಹ' ಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರೆ, 'ಸೀಮಸಿಂಹಂ' ಸೋತಿತು. ಆದರೆ 'ಸಿಂಹಂ ನವ್ವಿಂದೆ' ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕಳಾ ರಂಜನಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಡಿ. ಯೋಗಾನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂದಮೂರಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ನಂದಮೂರಿ ಮೋಹನಕೃಷ್ಣ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ನಂದಮೂರಿ ಕುಟುಂಬವೇ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 1983ರ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.

ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲು ಶಿರಿಶ್‌ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಶಿರಿಶ್‌, ಬಾಲಯ್ಯನವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. 'ನೀವು ಸಿಂಹ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಯಾವುದು?' ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲಯ್ಯ 'ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಸಿಂಹಂ' ಎಂದರು. ಶಿರಿಶ್‌ 'ಅಲ್ಲ' ಎಂದಾಗ, 'ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಇರಲಿಲ್ವಾ, ಹುಲಿ ಇತ್ತಾ?' ಎಂದು ಬಾಲಯ್ಯ ಪಂಚ್ ಕೊಟ್ಟರು.

ಸಿಂಹ ನಗೋದಾ?

ಆಗ ಶಿರಿಶ್‌, 'ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಂಹಂ ನವ್ವಿಂದೆ' ಎಂದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾಲಯ್ಯ, 'ಸಿಂಹ ನಗೋದಾ? ಹುಚ್ಚು ಬಿಟ್ರೆ! ಅದಕ್ಕೇ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಯ್ತು' ಎಂದು ಸೆಟೈರ್ ಹೊಡೆದರು. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಪಂಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಾಲಯ್ಯ, ಗೋಪಿಚಂದ್ ಮಲಿನೇನಿ ಜೊತೆ 'NBK111' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.