ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಎಚ್. ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಜುಲೈ 23 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಜುಲೈ 23 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ. ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಂತರ, ಅವರ ಈ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಈ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 23 ರಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯು 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಎಚ್. ವಿನೋದ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಇದೆ. ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್, ನರೇನ್, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ, ಮಮಿತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಖ್ಯಾತ ನಟರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೂವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್, ಅಟ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರು 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಳಗ ಹೀಗಿದೆ: ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ - ಸತ್ಯನ್ ಸೂರ್ಯನ್, ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ - ಅನಿಲ್ ಅರಸ್, ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ - ವಿ. ಸೆಲ್ವ ಕುಮಾರ್, ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ - ಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಸುಧನ್, ಸಾಹಿತ್ಯ - ಅರಿವು, ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ - ಪಲ್ಲವಿ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಚಾರ ವಿನ್ಯಾಸ - ಗೋಪಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಮೇಕಪ್ - ನಾಗರಾಜ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ - ವೀರ ಶಂಕರ್, ಹಾಗೂ ಪಿಆರ್ಒ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಪ್ರತೀಶ್ ಶೇಖರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.