'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಲಿನಾ ಮತ್ತು ಜಸ್ಕಿರತ್ ಒಂದಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
'ಧುರಂಧರ್ 2' (Dhurandhar 2) ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಎಮೋಷನಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲೂ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿ ಮತ್ತು ಯಾಲಿನಾ ಜಮಾಲಿ ಕಥೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಜಸ್ಕಿರತ್ ಮತ್ತು ಯಾಲಿನಾಗೆ ಏನಾಯ್ತು?
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಕಿರತ್ (Ranveer Singh) ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಕವರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾಲಿನಾ ಜಮಾಲಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಒಂದು ಸಂಸಾರವನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಜಸ್ಕಿರತ್ನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಯಾಲಿನಾಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವಳ ಹೃದಯವೇ ಒಡೆದುಹೋಗುತ್ತೆ. "ನನ್ನ ಜೀವನ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ?" ಅಂತಾ ಅವಳು ಜಸ್ಕಿರತ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಎಮೋಷನಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್
ಸಿನಿಮಾದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಕಿರತ್ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೀನಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಫೋಟೋ ಸುಟ್ಟುಹಾಕ್ತಾನೆ. ನಂತರ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋವನ್ನೂ ಸುಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವನ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ.
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ (Reddit) ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಯಾಲಿನಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಕಿರತ್ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್, 'ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬಯಸಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ' ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತೇ?
ಯಾಲಿನಾ ತನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಕೆನಡಾ ಅಥವಾ ಜರ್ಮನಿಯಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತಾನೂ ಕೆಲವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂಸರ್ಗಳು ಇದು ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಹೊಸ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಜಸ್ಕಿರತ್ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧಮಾಕ
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.