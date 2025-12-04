ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ 89 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ. ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವರ್ಗಗಳಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಕೂಡ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅವರನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿತು.
ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ದೂರವಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ಈಶಾ ಡಿಯೋಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಜೊತೆಯಾಗಿತ್ತು, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡದೆ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ, ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ದೂರವಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಇಶಾ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ದೂರವಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಚರಣೆ
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಚಕ ಪಂಡಿತ್ ಸಂದೀಪ್ ಪರಾಶರ್ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮದ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹರ್ ಕಿ ಪೌರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಯಿತು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಮಂಗಳವಾರ ತಲುಪಿತ್ತು. ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾವನ ಮಗ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಇನ್ನೂ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಚಿತಾಭಸ್ಮ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಡಿಯೋಲ್ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮದ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಇಶಾ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಹಾನಾ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರನ್ನು ದೂರವಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತಾಭಸ್ಮದ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.